Янник Синнер рассказал, как ему удалось оказаться на первом месте рейтинга ATP

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Лучший игрок ATP, представляющий Италию, Янник Синнер, раскрыл основную тайну своего успешного сезона, во время которого он выиграл два турнира "Большого шлема" и в целом семь титулов. Кроме того, впервые в своей карьере он завершает год на вершине рейтинга.

Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, PDM

Теннисист назвал такой результат действительно потрясающим. Синнер рассказал, что упорно трудился в молодости, чтобы прийти к тому, что он имеет сейчас. Он подчеркнул, что это были долгие годы работы.

Спортсмен отметил, что в конце предыдущего сезона у него получился прекрасный старт, когда он одержал победу в Кубке Дэвиса в составе итальянской команды.

"Победа на первом турнире «Большого шлема» в этом году дала мне уверенность в том, что я смогу показывать отличный теннис в течение всего года. Так что я всегда стараюсь продолжать совершенствоваться и развиваться. Это то, что мне нравится в профессии теннисиста», — сказал Синнер на пресс-конференции.

16 октября Синнер выиграл у пятой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева, на выставочном турнире Six Kings Slam. 17 октября итальянец сыграет с 24-кратным чемпионом "Турнира чемпионов" Новаком Джоковичем.

Уточнения

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде.

