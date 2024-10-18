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Янник Синнер рассказал, как ему удалось оказаться на первом месте рейтинга ATP

1:21
Спорт

Лучший игрок ATP, представляющий Италию, Янник Синнер, раскрыл основную тайну своего успешного сезона, во время которого он выиграл два турнира "Большого шлема" и в целом семь титулов. Кроме того, впервые в своей карьере он завершает год на вершине рейтинга.

Янник Синнер рассказал, как ему удалось оказаться на первом месте рейтинга ATP
Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, PDM

Теннисист назвал такой результат действительно потрясающим. Синнер рассказал, что упорно трудился в молодости, чтобы прийти к тому, что он имеет сейчас. Он подчеркнул, что это были долгие годы работы.

Спортсмен отметил, что в конце предыдущего сезона у него получился прекрасный старт, когда он одержал победу в Кубке Дэвиса в составе итальянской команды.

"Победа на первом турнире «Большого шлема» в этом году дала мне уверенность в том, что я смогу показывать отличный теннис в течение всего года. Так что я всегда стараюсь продолжать совершенствоваться и развиваться. Это то, что мне нравится в профессии теннисиста», — сказал Синнер на пресс-конференции.

16 октября Синнер выиграл у пятой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева, на выставочном турнире Six Kings Slam. 17 октября итальянец сыграет с 24-кратным чемпионом "Турнира чемпионов" Новаком Джоковичем.

Уточнения

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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