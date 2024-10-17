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Денис Глушаков готов к переменам: возможный переход в тренерство

1:11
Спорт

Российский футболист Денис Глушаков заявил, что хотел бы свои силы на тренерском мостике. Слова игрока приводит РИА Новости, сообщает Газета.Ru.

Денис Глушаков готов к переменам: возможный переход в тренерство
Фото: commons.wikimedia

"Хотелось бы. Есть свои мысли и идеи на этот счет. Стажировку еще никто не предлагал. У меня сейчас идет учеба, жду подтверждения лицензии А", — заявил Глушаков.

3 октября 37-летний футболист Денис Глушаков стал частью клуба "Ска-Ростов", который представляет Медиалигу и возглавляется известным рэпером Бастой.

Глушаков играл за московский "Спартак" в период с 2013 по 2019 год, и в сезоне 2016/17 вместе с командой завоевал титул чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ). После своего ухода из "Спартака" он подписал контракт с грозненским "Ахматом", а в июле 2020 года перешел в "Химки", где провел полтора сезона. Перед началом сезона 2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Уточнения

Дени́с Бори́сович Глушако́в (род. 27 января 1987, Миллерово, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник клуба «Химки».

«Хи́мки» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Российской премьер-лиге. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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