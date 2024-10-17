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Венесуэла осуждает дискриминацию российских спортсменов на международной арене

Спорт

К российским спортсменам проявляется дискриминационное отношение. С таким заявлением выступил министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы Арнальдо Санчес на форуме "Россия — спортивная держава", как сообщает Газета.Ru со ссылкой на ТАСС.

Венесуэла осуждает дискриминацию российских спортсменов на международной арене
Фото: pxhere

Министр призвал к единству для укрепления спортивной политики стран. Он также выразил горячие приветствия президенту РФ Владимиру Путину и всем участникам форума.

"Спорт <…> — это инструмент мирной дипломатии. Поэтому мы хотим обратиться к миру — нет исключению, нет дискриминации", — отметил министр.

Санчес акцентировал внимание на том, что Венесуэла готова к сотрудничеству с Россией в сфере спорта. Он заявил о решимости отстаивать право российских спортсменов участвовать "во всех спортивных мероприятиях".

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) направил запрос к международным спортивным федерациям, рекомендую им не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. В начале сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) охарактеризовала последние события в мировом спорте как "дебилизацию".

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова (род. 24 декабря 1975, Москва) — российский государственный служащий, дипломат.

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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