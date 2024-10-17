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В ITIA выступили с новым заявлением о допинг-деле Янника Синнера

0:58
Спорт

Генеральный директор Международного агентства честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус прокомментировал допинговое дело первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера.

В ITIA выступили с новым заявлением о допинг-деле Янника Синнера
Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, PDM

"Мы понимаем, что иногда сложно понять различия в результатах или наличие несоответствий в процессе. То, как в ITIA управляют делами, не меняется, независимо от статуса вовлеченного игрока", — сообщил Карен Мурхаус.

По его словам, апелляция, поданная адвокатами теннисиста, сосредоточена не на пересмотре фактов и научных данных, собранных ITIA, а на интерпретации и применении правил независимым трибуналом при определении уровня вины Синнера.

Напомним, что 28 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о нарушении антидопинговых правил со стороны Синнера.

Уточнения

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024 и Открытый чемпионат США-2024); победитель 18 турниров ATP (из них 17 в одиночном разряде); победитель Next Generation ATP Finals (2019); обладатель Кубка Дэвиса 2023 года в составе сборной Италии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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