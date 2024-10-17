Словацкий хоккеист самовольно сбежал из российской команды

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Словацкий хоккеист Михал Криштоф, выступающий за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи", самовольно покинул команду. Руководство клуба заявило о намерении разобраться с этой ситуацией в правовом поле.

"Михал Криштоф принял участие в общении со школьниками в рамках "Урока хоккея" в средней школе № 18 и затем вышел на тренировку неиграющего состава. После окончания тренировки хоккеист самовольно покинул расположение команды", — говорится в заявлении "Сочи".

В пресс-службе "Сочи" подчеркнули, что осуждают поступок игрока и планируют действовать в соответствии с регламентом КХЛ.

Ранее 31-летнему Криштофу было сокращено игровое время, о чем главный тренер Сергей Зубов объяснил решение. Однако, представители спортсмена не готовы к диалогу. Известно, что Криштофу поступило предложение из Швейцарии, но об этом в "Сочи" не сообщалось. Российский клуб рассчитывает на Криштофа и не намерен расторгать контракт.

В текущем сезоне Криштоф провел за "Сочи" десять матчей, набрав пять очков (2+3).

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.



«Со́чи» — российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге.

