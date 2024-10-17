Гуляев: российские конькобежцы примут участие в Олимпиаде 2026

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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев уверен, что отечественные конькобежцы примут участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом он сообщил агентству ТАСС на форуме "Россия — спортивная держава".

Фото: freepik

Зимняя Олимпиада 2026 года будет проходить в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

"На сегодняшний момент у меня какой-то официальной подтвержденной информации нет, — сказал Гуляев. — Я каждый совет жду с нетерпением, что там рассмотрят. Но почему-то у меня внутренняя уверенность есть в том, что российские конькобежцы примут участие в Олимпиаде 2026 года в Италии. Почему я так уверен? Видимо, мне бы этого очень хотелось, это, наверное, основывается на моем внутреннем оптимизме, а я редко ошибаюсь".

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение исключить российских и белорусских атлетов из международных соревнований под своим контролем в связи с конфликтом на Украине. Это ограничение зат затрагивает турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. 28 сентября ISU подтвердил продление этой меры, продолжая отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях.

Уточнения

Зи́мние Олимпи́йские и́гры 2026 (англ. 2026 Winter Olympics, фр. Jeux olympiques d'hiver de 2026, итал. XXV Giochi olimpici invernali, официальное название XXV Зи́мние Олимпи́йские и́гры) — международное спортивное мероприятие, которое планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года.



