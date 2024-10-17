Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Битва за лидерство в индустрии искусственного интеллекта: идеологии, инновации и идеальный мир
В Москве по программе реновации снесли 500 домов
Россиянам рассказали, выгодно ли покупать парковочное место в новостройке
Как апельсиновая цедра помогает ускорить метаболизм и снизить холестерин
Таинственный остров Камбоджи, который стоит посетить
Безруков объяснил, почему заменил на озвучке маленькую актрису на свою дочь Машу
Ароматный напиток, который улучшает настроение и здоровье
Нумеролог рассказала, когда рождаются самые романтичные люди
Сложный вопрос: будет ли Россия присоединять всю Украину?

Гуляев: российские конькобежцы примут участие в Олимпиаде 2026

1:30
Спорт

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев уверен, что отечественные конькобежцы примут участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом он сообщил агентству ТАСС на форуме "Россия — спортивная держава".

Гуляев: российские конькобежцы примут участие в Олимпиаде 2026
Фото: freepik

Зимняя Олимпиада 2026 года будет проходить в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

"На сегодняшний момент у меня какой-то официальной подтвержденной информации нет, — сказал Гуляев. — Я каждый совет жду с нетерпением, что там рассмотрят. Но почему-то у меня внутренняя уверенность есть в том, что российские конькобежцы примут участие в Олимпиаде 2026 года в Италии. Почему я так уверен? Видимо, мне бы этого очень хотелось, это, наверное, основывается на моем внутреннем оптимизме, а я редко ошибаюсь".

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение исключить российских и белорусских атлетов из международных соревнований под своим контролем в связи с конфликтом на Украине. Это ограничение зат затрагивает турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. 28 сентября ISU подтвердил продление этой меры, продолжая отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях.

Уточнения

Зи́мние Олимпи́йские и́гры 2026 (англ. 2026 Winter Olympics, фр. Jeux olympiques d'hiver de 2026, итал. XXV Giochi olimpici invernali, официальное название XXV Зи́мние Олимпи́йские и́гры) — международное спортивное мероприятие, которое планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Еда и рецепты
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки Аудио 
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Еда и рецепты
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее Аудио 
Популярное
Простой способ, как удобрить и омолодить герань

Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.

Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Украина останется без западного содержания. Промышленники Германии вправят Шольцу мозги Любовь Степушова Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области Дмитрий Плотников Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Гуляев: российские конькобежцы примут участие в Олимпиаде 2026
Более 700 тысяч автомобилей Honda отзываются из-за дефектных топливных насосов
Во многих регионах подешевели частные дома
Осенний редис: урожай и улучшение почвы в одном флаконе
Революция в образовании: курс на раннюю профориентацию и оптимизацию учебных программ
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Продажи жилья в новостройках упали вдвое после завершения льготной ипотеки
Как создать идеальный макияж с красной помадой: советы визажиста
Петербургское бистро удивляет гостей: эксклюзивное меню для квадроберов вызывает споры
Туристы не попали в Катар из-за блёклых цифр в загранпаспортах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.