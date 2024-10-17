Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У сидящего в тюрьме Михаила Ефремова ухудшилось состояние здоровья: дышит с трудом
Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,4 раза
Не прощают ошибок: разорванная львами сотрудница парка Тайган погибла из-за человеческого фактора
Ученые раскрыли тайну внеземного происхождения жизни на Земле
Экс-солист One Direction Лиам Пейн погиб, выпав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе
В Москву на форум на ВДНХ приехали представители туриндустрии восьми стран
4 милых факта о кошках
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Accor удалил российские отели с сайта

Футболисты ЦСКА и Зенита попали в базу данных Миротворца

2:00
Спорт

Футболисты московского ЦСКА и петербургского "Зенита" были внесены в базу данных украинского проекта "Миротворец", однако причины и даты их включения не уточнены. Эти данные были опубликованы на официальном сайте ресурса, сообщает ТАСС.

Футболисты ЦСКА и Зенита попали в базу данных Миротворца
Фото: wikipedia.org

В список вошли главные тренеры команд: Марко Николич из ЦСКА и Сергей Семак из "Зенита", а также 22 игрока, среди которых Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев и Виллиан Роша, а также Клаудиньо, Вендел, Александр Соболев и Лусиано Гонду. Кроме того, в базе оказались генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

14 сентября в рамках восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги на поле вышли футболисты ЦСКА и "Зенита", сопровождаемые детьми ветеранов специальной военной операции (СВО). На матче присутствовали около 150 ветеранов СВО и их семей, которых поддерживает фонд "Защитники Отечества". Итогом встречи стала победа команды из Петербурга с минимальным счётом 1:0.

На ресурсе "Миротворец" эту акцию квалифицировали как пропагандистскую. Все футболисты, вышедшие в стартовом составе команд, были занесены в базу данных.

Напомним, что летом 2024 года в список "Миротворца" попали четверо представителей клуба КХЛ "Авангард" за участие в мероприятии в поддержку детей участников специальной операции на Украине.

На сайте "Миротворец" размещена информация о людях, которых администраторы считают причастными к "нарушениям основ национальной безопасности Украины". Платформа начала функционировать в 2014 году, однако доступ к ней заблокирован на территории РФ по решению суда.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.

ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Кошки
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам Аудио 
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
Ваша смородина стала мелкой: простые способы вернуть урожайность
Садоводство, цветоводство
Ваша смородина стала мелкой: простые способы вернуть урожайность Аудио 
Популярное
Простой способ, как удобрить и омолодить герань

Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.

Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Accor удалил российские отели с сайта
Названы страны, где не рады туристам из России
В Черкассах неизвестные ворвались в собор УПЦ
Кристина Орбакайте показала фото с семейного отдыха в Новой Зеландии
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Секреты здоровой кожи: избегаем опасные компоненты в косметике
Как сохранить ясность ума в пожилом возрасте
Собчак оскорбили нападки депутата Попова: я Владимиру Владимировичу Путину Ксюша
Российские врачи спасли Витаса от слепоты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.