Футболисты ЦСКА и Зенита попали в базу данных Миротворца

2:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболисты московского ЦСКА и петербургского "Зенита" были внесены в базу данных украинского проекта "Миротворец", однако причины и даты их включения не уточнены. Эти данные были опубликованы на официальном сайте ресурса, сообщает ТАСС.

Фото: wikipedia.org

В список вошли главные тренеры команд: Марко Николич из ЦСКА и Сергей Семак из "Зенита", а также 22 игрока, среди которых Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев и Виллиан Роша, а также Клаудиньо, Вендел, Александр Соболев и Лусиано Гонду. Кроме того, в базе оказались генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

14 сентября в рамках восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги на поле вышли футболисты ЦСКА и "Зенита", сопровождаемые детьми ветеранов специальной военной операции (СВО). На матче присутствовали около 150 ветеранов СВО и их семей, которых поддерживает фонд "Защитники Отечества". Итогом встречи стала победа команды из Петербурга с минимальным счётом 1:0.

На ресурсе "Миротворец" эту акцию квалифицировали как пропагандистскую. Все футболисты, вышедшие в стартовом составе команд, были занесены в базу данных.

Напомним, что летом 2024 года в список "Миротворца" попали четверо представителей клуба КХЛ "Авангард" за участие в мероприятии в поддержку детей участников специальной операции на Украине.

На сайте "Миротворец" размещена информация о людях, которых администраторы считают причастными к "нарушениям основ национальной безопасности Украины". Платформа начала функционировать в 2014 году, однако доступ к ней заблокирован на территории РФ по решению суда.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.



ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола.

