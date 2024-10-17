Тренер Каливод подметил: игра Медведева достигла стагнации

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев сталкивается с периодом стагнации в своей игре и достижениях. Об этом заявил заслуженный тренер России Александр Каливод в интервью ТАСС.

Фото: commons.wikimedia by Роб Китинг

Недавно Медведев потерпел поражение от итальянца Янника Синнера на открытии выставочного турнира в Эр-Рияде, завершив матч со счётом 0:6, 3:6.

"Что касается Медведева, за него очень обидно, у него настала стагнация, но это со многими случается. В последнее время у него совсем не получается играть против Синнера. Дане нужен какой-то импульс, какой-то раздражитель", — сказал Каливод.

Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP. В 2022 году он провёл 16 недель на первом месте в мире. На его счету 20 титулов ATP, а в 2021 году он вместе с российской сборной стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. Кроме того, Медведев шесть раз выходил в финалы турниров Большого шлема, однако достиг успеха только на US Open в 2021 году.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.



Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде.

