Тренер Каливод подметил: игра Медведева достигла стагнации

Российский теннисист Даниил Медведев сталкивается с периодом стагнации в своей игре и достижениях. Об этом заявил заслуженный тренер России Александр Каливод в интервью ТАСС.
Недавно Медведев потерпел поражение от итальянца Янника Синнера на открытии выставочного турнира в Эр-Рияде, завершив матч со счётом 0:6, 3:6.
"Что касается Медведева, за него очень обидно, у него настала стагнация, но это со многими случается. В последнее время у него совсем не получается играть против Синнера. Дане нужен какой-то импульс, какой-то раздражитель", — сказал Каливод.
Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP. В 2022 году он провёл 16 недель на первом месте в мире. На его счету 20 титулов ATP, а в 2021 году он вместе с российской сборной стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. Кроме того, Медведев шесть раз выходил в финалы турниров Большого шлема, однако достиг успеха только на US Open в 2021 году.
Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.
Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде.
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