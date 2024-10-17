Евгения Медведева рассказала о серьёзных проблемах с сердцем

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на своем YouTube-шоу "БеС Комментариев" заявила, что врачи нашли у неё серьёзные проблемы с сердцем, из-за которых она не может выходить на лёд. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: commons.wikimedia

"По сути мне нужно выходить на лед. Но мне врачи запретили выходить на лёд. Потому что у меня экстрасистолы в огромном количестве. Я не буду говорить, я относила холтер. Мне сказали, что надо ложиться под наркоз. Я их ужасно чувствую, это очень сильно мешает. Огромное количество таблеток (надо пить), я сейчас лечусь", — заявила она.

Евгения Медведева — обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр 2018 года, которые проходили в южнокорейском Пхенчхане. Она заняла второе место как в одиночном турнире, так и в командных соревнованиях. Золотую медаль в женском одиночном катании завоевала ее соотечественница Алина Загитова, опередившая Медведеву всего на один балл.

Кроме олимпийских наград, Медведева имеет в своем активе по две золотые медали чемпионатов мира и Европы. Последний раз она выходила на лёд во время соревнований в декабре 2019 года. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении своей спортивной карьеры. Также стоит отметить, что она дважды принимала участие в шоу "Ледниковый период". В новом сезоне программы она станет ведущей, займет место Алексея Ягудина и сменит на этом посту Загитову.

Уточнения

Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования).



Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

