Свищев объявил о начале работы по легализации пива на стадионах

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Инициаторы законопроекта, касающегося возврата продажи пива на стадионах, вновь приступили к обсуждению этого вопроса. Об этом в кулуарах форума "Россия — спортивная держава" рассказал Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, в интервью ТАСС.

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"Мы возобновили работу по возвращению пива на стадионы, — сказал Свищев. — Это хороший инструмент для привлечения дополнительного финансирования. Мы уже говорили по этому вопросу с министром спорта, снова активизировали работу в данном направлении".

Запрет на пронос пива на стадионы в России был введен в 2012 году, и причина этого решения была связана с несколькими факторами: безопасность зрителей, профилактика правонарушений, алкогольные эксцессы.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Свищёв (род. 22 мая 1969, Москва) — российский политический и государственный деятель.

