Нападающий Морозов прервал контракт с "Витязем"

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Нападающий Егор Морозов временно прекратил действие своего контракта с "Витязем", как сообщает пресс-служба клуба из Подмосковья. О причинах такого шага информация не предоставлена.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

29-летний Морозов стал частью клуба в летний период текущего года. За этот сезон он участвовал в 10 играх, где сумел заработать 3 очка, из которых 2 гола и 1 передача.

За время своей карьеры в КХЛ Егор Морозов провёл 394 матча, забив в них 55 голов и сделав 60 передач, что в сумме дало ему 115 очков при коэффициенте полезности "-65".

По результатам 15 игр "Витязь" имеет в активе 16 очков и занимает девятое место в таблице Западной конференции.

Уточнения

«Ви́тязь» — хоккейный клуб выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб базируется в городе Балашиха Московской области.

