Фитнес-тренер раскрыл, полезны ли косые скручивания на пресс

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Фитнес-инструктор Денис Черногузов поделился с изданием "Спорт-Экспресс" своими взглядами на преимущества косых скручиваний для пресса. По его словам, это упражнение не только эффективно укрепляет косые мышцы живота и повышает стабильность корпуса, но также помогает в формировании талии.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Кроме того, развитие мышц живота оказывает прямое влияние на осанку, способствуя тому, чтобы мышечный каркас поддерживал позвоночник в правильном положении.

"Косые скручивания способствуют развитию баланса и координации. Это полезно не только в тренировках, но и в повседневной жизни. Включение этих упражнений в тренировку ускоряет обмен веществ, способствуя сжиганию калорий", — резюмировал эксперт.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.



Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

