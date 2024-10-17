Тарасова призналась, что не видит среди нынешних фигуристов выдающихся, которых будут помнить

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что в современном фигурном катании нет спортсменов, которые могли бы стать настоящими легендами этого вида спорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, CC BY-SA 4.0

"Может быть, вот таких выдающихся спортсменов, которых будут помнить веками, — а уж те, которые хоть раз их смотрели вживую, запомнят их до конца своей жизни, — я вот думаю, что именно сейчас таких спортсменов нет", — сказала Тарасова в интервью Роману Костомарову для его YouTube-шоу "ПО ДУШАМ".

Тренер призналась, что не знает, почему так происходит. Может быть, это связано с тем, что фигурное катание стало более сложным, и это повлияло на уровень мастерства спортсменов, предположила она.

Сложность четверных прыжков и других элементов фигурного катания вызывает восхищение. Хочется видеть программы, которые сочетают в себе сложность и красоту, но при этом не вызывают опасений за спортсменов. Хочется видеть программы, которые легко и музыкально рассказывают истории, как это было раньше, сказала Тарасова.

Тренер обратила внимание, что сейчас фигуристы стремятся включить в свои программы как можно больше элементов, но ей кажется, что это уже пройденный этап. Хочется видеть программы, которые рассказывают истории, а не просто набор элементов, добавила тренер.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.

