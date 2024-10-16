Спортивный туризм: виды и направления
2:35
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16.10.2024 18:37
Спортивный туризм — это быстро развивающийся сегмент туристической индустрии, который объединяет путешествия, связанные с активным отдыхом, спортом и приключениями. Он привлекает людей всех возрастов и физических возможностей, предлагая возможность испытать новые эмоции, расширить свои границы и получить незабываемые впечатления.
Фото: freepik.com by lookstudio на Freepik, PDM
Экстремальные виды спортивного туризма
Горные виды спорта: альпинизм, скалолазание, горный туризм, треккинг, каньонинг, фрирайд, сноубординг, лыжный спорт.
Водные виды спорта: серфинг, кайтсерфинг, виндсерфинг, дайвинг, подводная охота, рафтинг, каякинг, вейкбординг.
Воздушные виды спорта: парапланеризм, парашютный спорт, дельтапланеризм, воздухоплавание.
Моторные виды спорта: мотоспорт, квадроциклы, вездеходы, джиппинг, ралли, гонки.
скайдайвинг, банджи-джампинг, роуп-джампинг, спелеотуризм, рафтинг, велотуризм. Другие виды: Физически активные виды туризма
Велотуризм: велосипедные прогулки, велопоходы, велоэкскурсии.
Пешеходный туризм: пешие походы, треккинг, скандинавская ходьба.
Конный туризм: конные прогулки, конные походы, конные соревнования.
Водный туризм: плавание, гребля, водная йога, водные лыжи, катание на каяках, каноэ, лодках. Направления спортивного туризма
Горные районы: Альпы, Гималаи, Кавказ, Анды, Карпаты, Алтай, Урал.
Морские побережья: Средиземное море, Карибское море, Красное море, Индийский океан.
Пустыни: Сахара, Атакама, Гоби, Мохаве.
Леса: Амазония, тайга, джунгли.
Вулканические районы: Исландия, Камчатка, Япония, Гавайи.
Города: Лондон, Париж, Нью-Йорк, Москва, Берлин.
Преимущества спортивного туризма: активный отдых и укрепление здоровья, познавательный аспект, развитие новых навыков, новые знакомства и общение, эмоции и адреналин.
Спортивный туризм — это уникальная возможность совместить активный отдых, спорт и путешествие, открывая новые горизонты и расширяя свои возможности.
Уточнения
(англ. Да́йвинг diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.
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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру