Туктамышева не одобрила нецензурную речь Лутфуллина, попавшую в прямой эфир

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чемпионка мира и Европы 2015 года, а также серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась своими мыслями о неловкой ситуации, произошедшей на Мемориале Панина-Коломенкина.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), PDM

Во время соревнований фигурист Глеб Лутфуллин занял второе место, набрав 303,28 балла. Однако после объявления результатов произошла неприятная ситуация: в эфир попали слова Глеба, которые можно охарактеризовать как нецензурные.

Туктамышева сообщила, что не стала высказывать фиуристу своё мнение, но, выразила надежду, что он и сам понял, что был не прав по её реакции.

Спортсменка подчеркнула, что такое поведение неприемлемо, и нужно уметь контролировать свои эмоции в любой ситуации.

"Конечно, это неприемлемо, нужно держать себя в руках в любых ситуациях. Он парень эмоциональный, но я надеюсь, такого больше не повторится. Спортсмен никогда не должен терять лицо. Он должен держать его в любых состояниях и в любых ситуациях. И неважно — слишком высокие или слишком низкие оценки он получил", — написала Туктамышева.

В октябре 2023 года Елизавета Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 26 лет.

Уточнения

Елизаве́та Серге́евна Туктамы́шева (или Тукта́мышева; род. 17 декабря 1996, Глазов, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.



Обсце́нная ле́ксика (от лат. obscenus «непристойный, распутный, безнравственный»; также ругань, мат, нецензурная лексика, нецензурная брань, сквернословие) — табуированная (недопустимая) лексика, которую говорящие воспринимают как отталкивающую, непристойную.

