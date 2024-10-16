Лионель Месси занял второе место в списке бомбардиров сборных

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Аргентинский футболист Лионель Месси завоевал чистое второе место в рейтинге бомбардиров среди сборных, отметившись хет-триком в отборочном поединке чемпионата мира против Боливии. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: pxhere

Игра завершилась с разгромным счетом 6:0. Месси обошел иранского нападающего Али Даеи, который имеет в своем активе 109 голов за национальную команду. Теперь у Месси 112 забитых мячей. Лучшим же бомбардиром среди сборных остается португалец Криштиану Роналду, который удостоился 133 голов.

Аргентина уверенно лидирует в южноамериканском квалификационном турнире к чемпионату мира 2026 года. В предстоящем матче команда встретится с Парагваем.

Лионель Месси подписал контракт с "Интер Майами", выступающим в Major League Soccer, летом 2023 года. 20 августа прошлого года он увенчал свои усилия первым трофеем в США — Кубком Лиги.

В декабре 2022 года Месси завоевал титул чемпиона мира в составе сборной Аргентины и уже имеет более 100 голов за национальную команду. С 2003 по 2021 год аргентинец играл за каталонскую "Барселону", в которой он начинал свою карьеру. С 2000 года Месси выступал за молодежную команду клуба сине-гранатовых.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.



Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

