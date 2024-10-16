Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Омской области введут штрафы за склонение беременных к аборту
В Турции собираются сокращать число отелей по системе все включено
Артист Shaman подал заявку на регистрацию товарного знака для алкоголя
Спорт и реклама: как спортивные бренды привлекают внимание аудитории
Подорожание Haval H3 и H9: стоимость выросла до 5,3 млн рублей
Волынец: квадроберов и фурри могут финансировать из-за рубежа
Желатиновая маска для лица с молоком для очищения кожи
Новое исследование: как наша память учит нас избегать опасных людей
Как приготовить кокосовый пудинг с шоколадом за 10 минут

Лионель Месси занял второе место в списке бомбардиров сборных

1:35
Спорт

Аргентинский футболист Лионель Месси завоевал чистое второе место в рейтинге бомбардиров среди сборных, отметившись хет-триком в отборочном поединке чемпионата мира против Боливии. Об этом сообщает Газета.Ru.

Лионель Месси занял второе место в списке бомбардиров сборных
Фото: pxhere

Игра завершилась с разгромным счетом 6:0. Месси обошел иранского нападающего Али Даеи, который имеет в своем активе 109 голов за национальную команду. Теперь у Месси 112 забитых мячей. Лучшим же бомбардиром среди сборных остается португалец Криштиану Роналду, который удостоился 133 голов.

Аргентина уверенно лидирует в южноамериканском квалификационном турнире к чемпионату мира 2026 года. В предстоящем матче команда встретится с Парагваем.

Лионель Месси подписал контракт с "Интер Майами", выступающим в Major League Soccer, летом 2023 года. 20 августа прошлого года он увенчал свои усилия первым трофеем в США — Кубком Лиги.

В декабре 2022 года Месси завоевал титул чемпиона мира в составе сборной Аргентины и уже имеет более 100 голов за национальную команду. С 2003 по 2021 год аргентинец играл за каталонскую "Барселону", в которой он начинал свою карьеру. С 2000 года Месси выступал за молодежную команду клуба сине-гранатовых.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Авто
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос Аудио 
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Еда и рецепты
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее Аудио 
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
НАТО создаёт новую структуру для помощи Украине. Но почему в курортном Висбадене? Андрей Николаев Учёным, которые работали на стыке разных наук, Нобель не светил Игорь Буккер Дарья Асламова из Курской области: что нужно фронту? Дарья Асламова
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Дарья Асламова из Курской области: что нужно фронту?
Сотворить свои миры можно на Роза Хутор
Россия перехватила у ЕС выгодное соглашение с Марокко
Снял дверь и ушёл: у жителя Керчи угнали раритетную Чайку стоимостью десятки миллионов рублей
Наехавший на зуб дракона Рогозин оценил качество российских дорог: убивают больше, чем НАТО
Эксперт объяснил, как будет работать самозапрет на кредиты
Опасности боярышника в вашем саду: шипы, вредители и запах
У экономкласса Аэрофлота новое меню
Лионель Месси занял второе место в списке бомбардиров сборных
Эксперт рассказал, как на криптовалюте отражается ее регулирование ЦБ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.