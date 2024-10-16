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Волейболистки Невады отказываются от матча против команды с транс-персоной

1:03
Спорт

Волейболистки из университета Невады приняли решение не выступать против команды из университета Сан-Хосе, сославшись на участие в составе соперников трансгендерной спортсменки Блэйр Флеминг, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Fox Sports.

Волейболистки Невады отказываются от матча против команды с транс-персоной
Фото: freepik

"Мы требуем соблюдения нашего права на безопасность и честную конкуренцию на площадке", — говорится в заявлении волейболисток.

Администрация университета Невады утверждает, что игра запланирована на 26 октября и должна состояться в соответствии с графиком. Губернатор Джо Ломбардо выразил в соцсетях уважение к решению волейболисток.

"Ни один студент-спортсмен не должен подвергаться давлению, чтобы играть в игру, в которой он не чувствует себя в безопасности", — заявил он.

Университет Невады стал уже пятым учебным заведением, отказавшимся от встречи с Сан-Хосе, при этом три команды получили технические поражения, а в одном случае матч был объявлен несостоявшимся.

Уточнения

Джозеф Майкл Ломбардо (англ. Joseph Michael Lombardo; род. 8 ноября 1962, Саппоро) — американский полицейский и политик, представляющий Республиканскую партию. Губернатор штата Невада со 2 января 2023 года.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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