Слуцкий: российскую сборную по футболу не приглашают в Азию

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Главный наставник китайского клуба "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий в подкасте "Лига уличного футбола" отметил, что российские футбольные команды и национальная сборная не получают приглашений на турниры в Азиатском регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

"А российские клубы туда зовут? Когда мы начинаем говорить о том, что России надо в Азию, как будто бы нас туда зовут, а мы думаем, пойти туда или нет", — сказал Слуцкий.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя указаниям Международного олимпийского комитета, решили отстранить сборную России и все российские клубы от участия в турнирах, находящихся под их юрисдикцией. С тех пор россияне имеют возможность проводить только товарищеские матчи.

5 сентября российская сборная сыграла в Ханое товарищеский матч против команды Вьетнама, который завершился со счетом 3:0 в пользу россиян. Планировавшийся на 7 сентября товарищеский поединок с командой Таиланда также в Ханое был отменен из-за тайфуна "Яги".

Уточнения

Леони́д Ви́кторович Слу́цкий (род. 4 мая 1971, Волгоград) — российский футбольный тренер, главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Заслуженный тренер России (2013). Кандидат педагогических наук.



