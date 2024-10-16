Адвокат Мбаппе прокомментировала обвинения в изнасиловании в адрес футболиста

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Мари-Аликс Кану-Бернар, адвокат Килиана Мбаппе, звезды мадридского "Реала" и сборной Франции, высказалась о сообщениях шведских СМИ о предполагаемом вовлечении футболиста в инцидент сексуального насилия в одном из отелей Стокгольма. Об этом сообщает РБК.

Фото: commons.wikimedia

"Нам сообщили о жалобе, но на данный момент мы даже не знаем, против кого она была подана. Жалоба не создает истину, жалоба ничего не доказывает. И я даже не знаю, опять же, направлена ли жалоба против Мбаппе", — цитирует Кану-Бернар RMC Sport.

Кану-Бернар отметила, что Мбаппе всегда окружён людьми и не подвергается риску оказаться в ситуация, которая могла бы угрожать его репутации. Она подчеркнула, что это полностью исключает возможность каких-либо предосудительных действий с его стороны и выразила абсолютную уверенность в этом.

Ранее шведские издания Aftonbladet и Expressen сообщили о том, что звезда футбола является подозреваемым в деле об изнасиловании, в то время как сам игрок охарактеризовал эти сообщения как фейковые. Прокуратура Швеции подтвердила, что расследование по данному делу начато, но имя подозреваемого не было раскрыто. Предполагаемое происшествие случилось в одном из отелей Стокгольма 10 октября.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​ [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.



«Реа́л Мадри́д» (исп lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века.

