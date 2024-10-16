Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринар прокомментировала гибель кошки из-за шампуня в Тюменской области: важно не скупиться
Врач-эндокринолог высказалась о возможном снижении либидо на фоне приёма Оземпика
Осень — время путешествий: топ-5 направлений в России
Дизайнер интерьера: ключевые аспекты и перспективы профессии
Новая Toyota Corolla 2026 года: гибридные технологии и улучшенная аэродинамика
Беременная жена Курбана Омарова назвала пол своего ребёнка
Проблемы с волосами: ищем причины внутри организма
Российские организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о концертах в Москве и Петербурге
Правительство готовит топливный рынок России к глобальным изменениям

Адвокат Мбаппе прокомментировала обвинения в изнасиловании в адрес футболиста

1:23
Спорт

Мари-Аликс Кану-Бернар, адвокат Килиана Мбаппе, звезды мадридского "Реала" и сборной Франции, высказалась о сообщениях шведских СМИ о предполагаемом вовлечении футболиста в инцидент сексуального насилия в одном из отелей Стокгольма. Об этом сообщает РБК.

Адвокат Мбаппе прокомментировала обвинения в изнасиловании в адрес футболиста
Фото: commons.wikimedia

"Нам сообщили о жалобе, но на данный момент мы даже не знаем, против кого она была подана. Жалоба не создает истину, жалоба ничего не доказывает. И я даже не знаю, опять же, направлена ли жалоба против Мбаппе", — цитирует Кану-Бернар RMC Sport.

Кану-Бернар отметила, что Мбаппе всегда окружён людьми и не подвергается риску оказаться в ситуация, которая могла бы угрожать его репутации. Она подчеркнула, что это полностью исключает возможность каких-либо предосудительных действий с его стороны и выразила абсолютную уверенность в этом.

Ранее шведские издания Aftonbladet и Expressen сообщили о том, что звезда футбола является подозреваемым в деле об изнасиловании, в то время как сам игрок охарактеризовал эти сообщения как фейковые. Прокуратура Швеции подтвердила, что расследование по данному делу начато, но имя подозреваемого не было раскрыто. Предполагаемое происшествие случилось в одном из отелей Стокгольма 10 октября.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​[kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Польша будет платить больше после запрета на экспорт пропана и бутана из России
Экономика и бизнес
Польша будет платить больше после запрета на экспорт пропана и бутана из России Аудио 
Пышная лаванда на вашем участке: от посадки до заготовки для саше
Садоводство, цветоводство
Пышная лаванда на вашем участке: от посадки до заготовки для саше Аудио 
Готовим восхитительный салат с крабовыми палочками и зеленью
Еда и рецепты
Готовим восхитительный салат с крабовыми палочками и зеленью Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Самолёт разведки RC-135W Rivet Joint. Западный невидимый глаз в небе Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
"Когда последний конь умрёт, мир рухнет". Почему в Кремлёвском полку голландские лошади
Почему за рулём не надо крутить головой и зачем щипать себя за веко — советы офтальмолога (видео)
Отдых во Владивостоке подорожает: новый туристический налог уже в 2025 году
Пираты: истории самых известных морских разбойников
Почему ваша кошка отказывается от еды: основные причины
Депутаты Госдумы рассказали, сколько на самом деле платят за обеды в думской столовой
Массаж и уход для лица 35+: как сохранить упругость и сияние кожи
Топ-3 низкокалорийных завтрака: они помогут похудеть, и вы не будете голодны
До какого уровня нужно белить деревья
Выдыхаешь, когда получается: командир с позывным Сава уничтожил более 50 дронов ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.