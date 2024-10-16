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Томас Тухель назначен главным тренером сборной Англии

1:09
Спорт

Немецкий тренер Томас Тухель дал согласие занять пост главного тренера сборной Англии, сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание The Times.

Томас Тухель назначен главным тренером сборной Англии
Фото: commons.wikimedia

По информации источника, официальное назначение 51-летнего специалиста на эту должность ожидается уже на этой неделе.

14 октября появилась информация о том, что 53-летний тренер "Манчестер Сити", Хосеп Гвардиола, рассматривается в качестве возможного кандидата на пост главного тренера сборной Англии. Томас Тухель, который недавно покинул пост в "Баварии" 30 июня текущего года, ранее добился успеха, приведя мюнхенцев к титулу чемпионов Германии в сезоне 2022/23.

После отставки Гарета Саутгейта команду временно возглавил ирландец Ли Карсли. Под его руководством сборная сыграла четыре матча в Лиге наций, одержав две победы над Финляндией (2:0 и 3:1), выиграв у Ирландии (2:0) и потерпев поражение от Греции (1:2).

Уточнения

То́мас Ту́хель (нем. Thomas Tuchel, немецкое произношение: [ˈtoːmas ˈtʊxl̩]; род. 29 августа 1973, Крумбах, Бавария) — немецкий футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции защитника.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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