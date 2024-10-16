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Овечкин достиг исторического рубежа: 700 голов и 700 передач в НХЛ

1:19
Спорт

Российский форвард и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, который достиг отметки в более чем 700 голов и 700 голевых передач, сообщает ТАСС.

Овечкин достиг исторического рубежа: 700 голов и 700 передач в НХЛ
Фото: pxhere

Игра регулярного чемпионата, в которой его команда сразилась с "Вегас Голден Найтс", состоялась в Вашингтоне.

"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу со счетом 4:2. Александр Овечкин сделал две голевые передачи, что позволило ему достигнуть этого знакового рубежа за 1428 игр. На его счету уже 853 шайбы, и для того чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, ему осталось забросить всего 41 гол.

В честь достижения Овечкина во время одной из длинных пауз в матче на медиакубе арены было показано специальное видео, а фанаты встретили хоккеиста бурными аплодисментами.

Среди российских игроков НХЛ Овечкин занял второе место по количеству голевых передач, уступая лишь Евгению Малкину. Результата 700+700 также добились Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Яромир Ягр, Марсель Дионн и Фил Эспозито.

 

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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