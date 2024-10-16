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Губерниев: Черчесову на посту главного тренера сборной Казахстана не позавидуешь

1:20
Спорт

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями о работе главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Он отметил, что увольнение Черчесова возможно в любой момент, но выразил надежду на улучшение результатов Казахстана перед отборочными матчами.

Губерниев: Черчесову на посту главного тренера сборной Казахстана не позавидуешь
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

Губерниев подчеркнул, что Черчесову приходится преодолевать множество трудностей, и выразил искреннюю поддержку тренеру. Он также отметил потенциал казахстанской команды.

"Уволить Черчесова всегда успеют, но я надеюсь, что ближе к отборочным матчам Казахстан заиграет. Ему сложно, через всё надо пройти, поэтому он держит удар. Конечно, ему не позавидуешь. Понятно, что он там чужой, но я искренне переживаю за него. Потенциал, чтобы заиграть, у команды есть", — сказал Губерниев в разговоре с Metaratings.

В четырёх встречах под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана не смогла победить и забить голы.

На пресс-конференции после матча Лиги наций против Словении (0:1) журналист задал вопрос главному тренеру сборной Казахстана на казахском языке. В ответ российский тренер поинтересовался у журналиста, говорит ли он сейчас по-французски.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ».

Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер; с 3 июня 2024 года — главный тренер сборной Казахстана.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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