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Похудеть легко: пять советов от фитнес-тренера

1:02
Спорт

Фитнес-тренер Денис Черногузов поделился пятью важными рекомендациями для тех, кто хочет сбросить вес, сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Похудеть легко: пять советов от фитнес-тренера
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его мнению, основополагающим моментом в процессе похудения является создание дефицита калорий. Он отметил, что стоит избегать жестких диет, вместо этого придерживаться регулярного и умеренного питания, а также следить за количеством потребляемых калорий.

В дополнение к этому, Черногузов посоветовал заменить простые углеводы на сложные, поскольку последние обеспечивают более длительное чувство насыщения. Он также подчеркнул, что важно поддерживать водный баланс, рекомендуя употреблять не менее одного литра воды в день.

Не менее важным аспектом для достижения результатов является полноценный отдых. Черногузов акцентировал внимание на необходимости спать не менее восьми часов, поскольку недосып может способствовать перееданию.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Дие́та  — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Спортивное питание (спортпит) — в широком смысле слова — это питание спортсменов вообще, в узком смысле слова — это особая группа пищевых добавок.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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