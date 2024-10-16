Похудеть легко: пять советов от фитнес-тренера

Фитнес-тренер Денис Черногузов поделился пятью важными рекомендациями для тех, кто хочет сбросить вес, сообщает издание "Спорт-Экспресс".
По его мнению, основополагающим моментом в процессе похудения является создание дефицита калорий. Он отметил, что стоит избегать жестких диет, вместо этого придерживаться регулярного и умеренного питания, а также следить за количеством потребляемых калорий.
В дополнение к этому, Черногузов посоветовал заменить простые углеводы на сложные, поскольку последние обеспечивают более длительное чувство насыщения. Он также подчеркнул, что важно поддерживать водный баланс, рекомендуя употреблять не менее одного литра воды в день.
Не менее важным аспектом для достижения результатов является полноценный отдых. Черногузов акцентировал внимание на необходимости спать не менее восьми часов, поскольку недосып может способствовать перееданию.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Спортивное питание (спортпит) — в широком смысле слова — это питание спортсменов вообще, в узком смысле слова — это особая группа пищевых добавок.
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