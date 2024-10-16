Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Медицина на высоте: тюменские врачи вернули к жизни женщину после клинической смерти
Учёные нашли ключ к долголетию: препарат, который замедляет старение
Россиян ждёт подорожание крепкого алкоголя
Овечкин достиг исторического рубежа: 700 голов и 700 передач в НХЛ
Остановить старение мозга можно: найден белок, ответственный за снижение нейрогенеза
Как определить возраст собаки: секреты, которые должен знать каждый владелец
Черное море дешевеет: туры в Сочи падают в цене на 10%
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить

Как избежать травм в зале: топ-3 опасных упражнения для новичков

1:02
Спорт

Врач-реабилитолог и фитнес-эксперт Лёля Савосина выделила опасные упражнения для новичков в фитнес-зале, сообщает Подмосковье сегодня.

Как избежать травм в зале: топ-3 опасных упражнения для новичков
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, CC BY-SA 4.0

Она предостерегает неподготовленных людей от выполнения приседаний со штангой или тяжелыми гантелями. Эксперт отмечает, что неправильная техника выполнения этих упражнений может привести к серьезным травмам поясницы и коленей. Для безопасного выполнения приседаний требуется подготовка в течение 4-6 месяцев.

Кроме того, Савосина упомянула наклоны со штангой вперед как второе рискованное упражнение. Неправильное выполнение может привести к травмам спины и суставов.

Третьим упражнением, которое она считает опасным, является планка. По словам эксперта, неправильная техника и неспособность стабилизировать позвоночник могут вызвать чрезмерный прогиб поясницы и поднятие плеч к голове, что также увеличивает риск травм.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вибрация руля при торможении: почему возникает и как устранить проблему
Авто
Вибрация руля при торможении: почему возникает и как устранить проблему Аудио 
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Как правильно обрезать черешню осенью: советы для идеального урожая
Садоводство, цветоводство
Как правильно обрезать черешню осенью: советы для идеального урожая Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
Дочь Клинта Иствуда арестовали из-за нападения на возлюбленного
Где в России меньше всего аварий: лидеры и аутсайдеры по ДТП
Тромбы под наблюдением: два ключевых сигнала, которые нельзя игнорировать
Быстрый ужин с лисичками: рецепт с пастой и сливочным маслом
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Секретный космический самолет выполнит рискованный манёвр в атмосфере Земли
Как очистить экран ноутбука без специальных чистящих средств: простой способ
Эмбарго не мешает ЕС закупать российское топливо рекордными объёмами
Агутин, Баста и Руки Вверх! являются лидерами по продажам в декабре — продюсер
Советы садоводам: выращивание разных видов гладиолусов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.