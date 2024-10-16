Как избежать травм в зале: топ-3 опасных упражнения для новичков

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Врач-реабилитолог и фитнес-эксперт Лёля Савосина выделила опасные упражнения для новичков в фитнес-зале, сообщает Подмосковье сегодня.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, CC BY-SA 4.0

Она предостерегает неподготовленных людей от выполнения приседаний со штангой или тяжелыми гантелями. Эксперт отмечает, что неправильная техника выполнения этих упражнений может привести к серьезным травмам поясницы и коленей. Для безопасного выполнения приседаний требуется подготовка в течение 4-6 месяцев.

Кроме того, Савосина упомянула наклоны со штангой вперед как второе рискованное упражнение. Неправильное выполнение может привести к травмам спины и суставов.

Третьим упражнением, которое она считает опасным, является планка. По словам эксперта, неправильная техника и неспособность стабилизировать позвоночник могут вызвать чрезмерный прогиб поясницы и поднятие плеч к голове, что также увеличивает риск травм.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.



Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

