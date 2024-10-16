Укрепляем мышцы и суставы: лучшие упражнения от эксперта

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась своими рекомендациями по укреплению мышц и суставов в материале Men Today. Она выделила несколько эффективных упражнений, которые помогут достичь этой цели.

Фото: flickr.com by John Voo, CC BY 2.0

Первым в списке стали отжимания с касанием плеч. Эти упражнения активно задействуют мышцы верхней части тела и способствуют улучшению координации. Ротач также рекомендует делать отжимания с подниманием рук и высокие отжимания, которые укрепляют плечевой пояс.

Следующим упражнением является боковое отжимание на плечо. Для его выполнения нужно лечь на правый бок, опереться правой рукой о пол и поднять туловище. Затем следует поднять таз, чтобы тело образовало прямую линию, а затем опустить его обратно на пол.

Эксперт также предлагает выполнять накаты на плечи. Для этого необходимо занять упор лежа на локтях, сложив предплечья друг на друга, оттолкнуться ногами и подать корпус вперед.

Заключительным упражнением стали отжимания-заныривания. Для их выполнения встаньте в упор лежа с высоким тазом, согните локти, прогните позвоночник и перейдите в упор лежа на прямых руках. Затем снова прогнитесь, выпрямите руки и вернитесь в начальное положение. Эти упражнения помогут укрепить мышцы и улучшить гибкость суставов.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.



Суста́вы — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

