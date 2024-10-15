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Гигиена в тренажёрных залах: рекомендации фитнес-тренера

1:07
Спорт

Фитнес-тренер Эдуард Каневский поделился главными правилами гигиены для посетителей фитнес-клубов в интервью "Москва 24". Он подчеркнул, что соблюдение этих простых рекомендаций поможет избежать заболеваний и травм.

Гигиена в тренажёрных залах: рекомендации фитнес-тренера
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Для посещения бассейна Каневский советует брать с собой сланцы, чтобы минимизировать риск заражения грибком. В тренажерном зале он рекомендует использовать индивидуальные полотенца для поддержания чистоты инвентаря.

Если на тренажёре осталась кровь после предыдущего клиента, необходимо обработать это место дезинфицирующим средством и сообщить об этом сотрудникам клуба.

При занятиях боксом тренер советует приобретать собственные перчатки, шлем и бинты, а не брать их в аренду. Во-первых, в перчатках руки сильно потеют, и вряд ли в клубе уделяется должное внимание их обработке и сушке. Во-вторых, при занятиях боксом часто происходят травмы лица, в результате чего может появиться кровь, которая остаётся на перчатках.

Уточнения

Гигие́на — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила).

Бокс — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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