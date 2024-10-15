Фитнес-тренер рекомендует: лучшее упражнение для суставов

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Фитнес-тренер Светлана Бутова поделилась с Men Today своим мнением о лучшем упражнении для здоровья коленей. Она рекомендует выполнять позу дерева из йоги, которая поможет укрепить суставы и улучшить общее состояние.

Фото: Own work by Iveto, CC BY-SA 4.0

Для выполнения упражнения нужно встать на обе ноги и перенести вес тела на правую ногу. Затем левую ногу следует поставить на носок, согнув ее в колене, и отвести влево. Поднимите стопу согнутой ноги и упирайтесь ею во внутреннюю поверхность бедра правой ноги. После этого поднимите руки над головой и соедините ладони, затем опустите их до уровня груди.

По словам Бутовой, это упражнение не только помогает избежать деформации костей, скованности движений и болезненных ощущений, но и укрепляет нижнюю часть тела, а также способствует улучшению работы нервной системы.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.



Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

