Бывший футболист "Спартака" Денис Бояринцев считает, что "Зенит" сейчас не является безоговорочным лидером в борьбе за победу в Российской Премьер-лиге.
Он отмечает, что прошлогодний успех "Зенита" был достигнут с определёнными трудностями, и другие команды РПЛ активно готовятся, привлекая новых игроков, таких как Алексей Батраков. "Краснодар", по мнению Бояринцева, в данный момент демонстрирует стабильность и занимает лидирующую позицию.
Все клубы составляют серьёзную конкуренцию "Зениту", и весной в борьбе за чемпионство могут участвовать "Краснодар", "Локомотив" и "Зенит". Остальные команды также имеют шансы на успех, хотя ЦСКА, "Спартак" и "Динамо" могут внести свою лепту в эту гонку, уверен футболист.
"Не сказал бы, что у "Зенита" сильный спад. Просто конкуренты достаточно хороши, поэтому и не наблюдается такой гегемонии, как три-четыре года назад", — сказал Бояринцев "Чемпионату".
Потеря Глушенкова для "Зенита" также имеет значение, так как этот игрок успешно интегрировался в команду, несмотря на высокую конкуренцию. Если бы Глушенков остался в команде, "Зенит" мог бы играть ещё более интересно, добавил Бояринцев.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
Дени́с Константи́нович Боя́ринцев (род. 6 февраля 1978, Москва) — российский футболист, полузащитник; тренер.
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