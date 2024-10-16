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Экс-игрок "Спартака" Бояринцев считает, что "Зенит" сейчас не является лидером в борьбе за чемпионство в РПЛ

1:21
Спорт

Бывший футболист "Спартака" Денис Бояринцев считает, что "Зенит" сейчас не является безоговорочным лидером в борьбе за победу в Российской Премьер-лиге.

Экс-игрок "Спартака" Бояринцев считает, что "Зенит" сейчас не является лидером в борьбе за чемпионство в РПЛ
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Он отмечает, что прошлогодний успех "Зенита" был достигнут с определёнными трудностями, и другие команды РПЛ активно готовятся, привлекая новых игроков, таких как Алексей Батраков. "Краснодар", по мнению Бояринцева, в данный момент демонстрирует стабильность и занимает лидирующую позицию.

Все клубы составляют серьёзную конкуренцию "Зениту", и весной в борьбе за чемпионство могут участвовать "Краснодар", "Локомотив" и "Зенит". Остальные команды также имеют шансы на успех, хотя ЦСКА, "Спартак" и "Динамо" могут внести свою лепту в эту гонку, уверен футболист.

"Не сказал бы, что у "Зенита" сильный спад. Просто конкуренты достаточно хороши, поэтому и не наблюдается такой гегемонии, как три-четыре года назад", — сказал Бояринцев "Чемпионату".

Потеря Глушенкова для "Зенита" также имеет значение, так как этот игрок успешно интегрировался в команду, несмотря на высокую конкуренцию. Если бы Глушенков остался в команде, "Зенит" мог бы играть ещё более интересно, добавил Бояринцев.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Дени́с Константи́нович Боя́ринцев (род. 6 февраля 1978, Москва) — российский футболист, полузащитник; тренер. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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