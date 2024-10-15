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Опасности фитнес-клубов: мнение врача-реабилитолога

0:56
Спорт

Врач-реабилитолог Лёля Савосина выделила главную опасность занятий в фитнес-клубах. В интервью "Подмосковье сегодня" она подчеркнула, что серьёзной проблемой являются малообразованные тренеры.

Опасности фитнес-клубов: мнение врача-реабилитолога
Фото: freepik.com by артурсафроновввв is licensed under Free More info

Савосина отметила, что многие инструкторы не учитывают индивидуальные группы здоровья своих клиентов, наличие хронических заболеваний и часто игнорируют необходимость диагностики опорно-двигательного аппарата, которая является обязательной.

По её словам, в группу риска попадают женщины после родов и пожилые люди. "К сожалению, лишь немногие инструкторы действительно понимают, что происходит с телом человека во время физических нагрузок, и могут адекватно подобрать правильную программу тренировок", — добавила она.

Таким образом, выбор квалифицированного тренера становится особенно важным для безопасности и эффективности тренировок.

Уточнения

Фи́тнес-клуб — место, сочетающее в себе спортивный зал для проведения групповых и танцевальных программ.

Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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