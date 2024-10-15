Фитнес-тренер делится секретами выбора спортивной обуви

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась рекомендациями по выбору подходящей обуви для занятий спортом. Её советы, опубликованные в "Спорт-Экспресс", помогут вам сделать правильный выбор в зависимости от типа тренировки.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl, CC0

Соболь отметила, что для бегунов следует выбирать кроссовки с хорошей амортизацией и поддержкой. Для занятий в зале или групповых тренировок подойдут более легкие и гибкие модели, которые обеспечивают хорошую устойчивость и эффективно отводят влагу.

Кроме того, тренер акцентировала внимание на правильном размере обуви: между пальцами и носком должно быть достаточно пространства, что поможет избежать дискомфорта во время интенсивных занятий.

Также рекомендуется выбирать обувь из дышащих материалов и с хорошей амортизацией, что обеспечит комфорт во время тренировок.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.



Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног..

