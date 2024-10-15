"Реал" удалил Мбаппе с рекламного фото

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Мадридский клуб "Реал" удалил с официального сайта изображение французского нападающего Килиана Мбаппе из рекламной кампании Adidas.

Фото: flickr.com by uggboy, CC BY 2.0

На схожей фотографии, размещённой полузащитником команды Джудом Беллингемом в социальной сети X (ранее Twitter), присутствует Мбаппе.

15 октября было сообщено, что Мбаппе подозревается в изнасиловании.

В уголовном деле футболисту присвоен статус "обоснованно подозреваемый", что является самым низким уровнем подозрений.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским "Реалом" объявили 3 июня. Нападающий присоединился к испанскому клубу как свободный агент. Ранее Мбаппе выступал за французский "Пари Сен-Жермен", где играл с 2017 года.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​ [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.



«Реа́л Мадри́д» (исп lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.

