"Реал" удалил Мбаппе с рекламного фото

Мадридский клуб "Реал" удалил с официального сайта изображение французского нападающего Килиана Мбаппе из рекламной кампании Adidas.
На схожей фотографии, размещённой полузащитником команды Джудом Беллингемом в социальной сети X (ранее Twitter), присутствует Мбаппе.
15 октября было сообщено, что Мбаппе подозревается в изнасиловании.
В уголовном деле футболисту присвоен статус "обоснованно подозреваемый", что является самым низким уровнем подозрений.
Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским "Реалом" объявили 3 июня. Нападающий присоединился к испанскому клубу как свободный агент. Ранее Мбаппе выступал за французский "Пари Сен-Жермен", где играл с 2017 года.
Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.
«Реа́л Мадри́д» (исп
Готовя торт, идеальная текстура и вкус крема — одна из самых важных задач.