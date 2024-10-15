Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Впервые обнаружена жизнь в глубинах морской коры
В Грузии заявили о готовности отказаться от пшеницы из России
Знаете ли вы, как обрезать красную и чёрную смородину? Важные различия для садоводов
Исхудавшая Кристина Агилера лишилась либидо после приёма Оземпика
Классический салат Цезарь: все тонкости создания легендарного блюда
Самые умные породы собак: топ-3
Диетолог объяснила, существуют ли безвредные для фигуры снеки
Забота о губах осенью: домашняя маска с кокосовым маслом и мёдом
Какие ингредиенты в сыворотках помогут коже пережить холода?

"Реал" удалил Мбаппе с рекламного фото

0:51
Спорт

Мадридский клуб "Реал" удалил с официального сайта изображение французского нападающего Килиана Мбаппе из рекламной кампании Adidas.

"Реал" удалил Мбаппе с рекламного фото
Фото: flickr.com by uggboy, CC BY 2.0

На схожей фотографии, размещённой полузащитником команды Джудом Беллингемом в социальной сети X (ранее Twitter), присутствует Мбаппе.

15 октября было сообщено, что Мбаппе подозревается в изнасиловании.

В уголовном деле футболисту присвоен статус "обоснованно подозреваемый", что является самым низким уровнем подозрений.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским "Реалом" объявили 3 июня. Нападающий присоединился к испанскому клубу как свободный агент. Ранее Мбаппе выступал за французский "Пари Сен-Жермен", где играл с 2017 года.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​[kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как вырастить идеальные хвойные деревья: 8 простых правил
Садоводство, цветоводство
Как вырастить идеальные хвойные деревья: 8 простых правил Аудио 
Колорист объяснила, почему окрашивание волос в салоне является дорогим удовольствием
Красота и стиль
Колорист объяснила, почему окрашивание волос в салоне является дорогим удовольствием Аудио 
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Советы
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке Аудио 
Популярное
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса

Готовя торт, идеальная текстура и вкус крема — одна из самых важных задач.

Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Хотите уединения? Создайте живую изгородь в саду
Хотите уединения? Создайте живую изгородь в саду
Последние материалы
Знаете ли вы, как обрезать красную и чёрную смородину? Важные различия для садоводов
Исхудавшая Кристина Агилера лишилась либидо после приёма Оземпика
Классический салат Цезарь: все тонкости создания легендарного блюда
"Реал" удалил Мбаппе с рекламного фото
Самые умные породы собак: топ-3
Диетолог объяснила, существуют ли безвредные для фигуры снеки
Забота о губах осенью: домашняя маска с кокосовым маслом и мёдом
Из ГМО создали страшилки неумные люди: со времен СССР ГМО спасает жизни людей, утверждает генетик
Как правильно посадить саженец дерева, соблюдая все каноны садоводства, рассказала ландшафтный дизайнер
Гибриды намного лучше сортовых огурцов и томатов, утверждает агроном. И вот почему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.