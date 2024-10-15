"Авангард" планирует расторгнуть контракт с Касселсом

Хоккейный клуб "Авангард" планирует расстаться с американским нападающим Коулом Касселсом, сообщает издание "Чемпионат".
С высокой вероятностью контракт с форвардом будет прекращён по взаимному соглашению, однако рассматривается также возможность обмена хоккеиста.
В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний нападающий сыграл 14 матчей, за которые отдал одну результативную передачу и имел показатель полезности "-5".
В прошлом сезоне Касселс выступал за клуб АХЛ "Сан-Хосе Барракуда", сыграв 67 матчей и набрав 45 очков (11 голов и 34 передачи). В 2013 году он был выбран на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 85-м номером клубом "Ванкувер Кэнакс".
"Авангард" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 13 очков за 16 матчей.
«Авангард» — российский профессиональный хоккейный клуб из города Омска, выступающий в КХЛ.
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