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Черчесов попал в новый скандал

1:21
Спорт

Министерство спорта Казахстана потребовало объяснений от Казахстанской федерации футбола (КФФ) по поводу высказываний главного тренера национальной футбольной сборной Станислава Черчесова, которые, по мнению министерства, могут оскорблять казахский язык. Об этом сообщает ТАСС.

Черчесов попал в новый скандал
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

На днях в социальных сетях широко распространилось видео, на котором журналист в майке с эмблемой известного французского клуба задает Станиславу Черчесову вопрос на казахском языке. Тренер отвечает:

"Вы сейчас по-французски говорите?".

По информации портала, данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В связи с этим Министерство спорта Казахстана потребовало от Федерации футбола официальных разъяснений по поводу произошедшего.

Кроме того, ведомство призвало провести разъяснительную работу с Черчесовым, подчеркнув необходимость уважительного отношения к государственному языку.

В ответ на требования, КФФ заявила, что тренер ответил на вопрос "с долей юмора", поскольку его задал журналист, одетый в форму французского клуба.

"Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык", — сообщили представители федерации.

Уточнения

Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер. С 3 июня 2024 года — главный тренер сборной Казахстана.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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