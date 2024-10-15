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Беговой фестиваль ROSA RUN успешно завершился на Роза Хутор

2:40
Спорт

Старты проходили с 10 по 13 октября. Для участия в них на курорт прибыли 1600 спортсменов и 3600 болельщиков со всей страны.

Беговой фестиваль ROSA RUN успешно завершился на Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Фестиваль ROSA RUN стал доброй традицией, которая ежегодно объединяет тысячи любителей бега. Рады, что люди собираются на нашем мероприятии, чтобы проверить свои силы и создать уникальную атмосферу дружбы и взаимной поддержки. Хочу выразить благодарность всем участникам, а также курорту "Роза Хутор" за организацию", — заявил генеральный директор ROSA RUN Владимир Шейкин.

Каждый день программы был посвящен отдельному старту. В первый день состоялся забег на 6,8 км — ROSA PEAK с набором высоты 1150 метров. Во второй прошел ROSA QUEST — командный старт с сюжетной линией, участники которого проходили испытания и выполняли задания на различных станциях бегового маршрута.

Третий день отметился ярким костюмированным забегом ROSA CARNIVAL: участники в костюмах инопланетян и космонавтов, героев любимых фильмов про будущее, стражей галактики и персонажей мультфильмов пробежали дистанцию 2,1 км.

В четвертый день начинающие бегуны покорили 9,4 км с набором высоты до 700 метров в рамках ROSA GREEN TRAIL, уверенные спортсмены приняли участие в ROSA RED TRAIL на 16 км с набором высоты 1400 метров, а самые опытные попробовали свои силы в самом сложном старте — ROSA BLACK TRAIL на 28 км с набором до 2200 м.

"Роза Хутор" традиционно участвует в этом фестивале не только организационно. В этом году команда курорта стала первой в номинациях "Самая многочисленная команда" и "Самая быстрая команда". В личных зачетах представители "Роза Хутор" выиграли забеги в разных возрастных категориях.

"Участвую в каждом фестивале Rosa Run начиная с 2015 года. Тогда горный бег только набирал популярность и от курорта нас было всего три участника. В том году почти 50 сотрудников курорта вышли на старт!", — отметил Владимир Клюшкин, менеджер управления по связям с общественностью "Роза Хутор" и победитель соревнований на дистанции Green Trail в категории 50-59.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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