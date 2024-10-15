Топ-2 упражнения от дряблой шеи: вы получите быстрый результат

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Первое упражнение

Освободите зону декольте. Найдите участок кожи под ключицами. Под яремной впадиной захватите мягкие ткани и прокатите захваченную кожу от ключицы к плечу. Выполните это на две стороны. Очень важно, чтобы ткани хорошо отходили и захватывались.

Фото: flickr.com by danabooo, CC BY 2.0

Второе упражнение

Положите ладони на область ключиц. На вдохе раскройте и опустите плечи, ладонями аккуратно оттяните мягкие ткани вниз. Достаньте язык кверху перед передними зубами, но под губой. На выдохе потянитесь макушкой вверх и задержитесь в этом положении на 30 секунд. Выполните это упражнение несколько раз.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.

