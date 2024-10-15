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Экс-игрок ЦСКА Масалитин признался, что не припомнит, чтобы таролог помогал футболистам

1:49
Спорт

Бывший нападающий ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин выразил удивление по поводу решения казанского "Сокола" нанять таролога для подготовки к матчу с "Пари НН — 2".

Экс-игрок ЦСКА Масалитин признался, что не припомнит, чтобы таролог помогал футболистам
Фото: commons.wikimedia.org by 1Starfortuna, CC BY-SA 4.0

По его мнению, обычно мотивацией и общением с игроками занимается главный тренер. Он должен быть не только хорошим специалистом, но и психологом. Если тренер не справляется с этой задачей, клуб может пригласить сторонних специалистов для подготовки игроков к важным матчам. Однако Масалитин не припомнил случаев, когда бы тренеры обращались к гаданию на картах.

"Главный тренер, помимо своих прямых обязанностей, должен быть еще и хорошим психологом. Если он до этого не дотягивает, тот клуб приглашает сторонних специалистов, чтобы ребят как-то расслабить или настроить перед важной игрой. Но чтобы гадать на картах — я такого не припомню", — сказал Масалитин, которого цитирует Газета.Ru.

Ранее "Сокол" объявил о поиске специалиста в этой области перед матчем со второй командой "Пари НН" во второй лиге. Специалисту обещают зарплату от 300 тысяч рублей. В его обязанности будет входить составление личных прогнозов для игроков, проведение групповых тренингов и предоставление консультаций.

Матч между "Соколом" и "Пари НН — 2" состоится 19 октября. Обе команды выступают во Второй лиге, четвертой группе дивизиона Б. "Сокол" занимает пятое место в турнирной таблице с 42 очками после 25 сыгранных матчей. Их ближайшие соперники — аутсайдеры, "Пари НН — 2" идет на последнем, 14-м месте с 19 баллами.

Уточнения

Валерий Николаевич Масалитин (27 сентября 1966, Белгород, СССР) — советский и российский футболист, нападающий. 

Ка́рты таро́ — колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр (итальянский tarocchi, французский tarot и австрийский Königrufen), во многие из которых играют и сегодня. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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