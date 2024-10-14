Нигерийская сборная в заброшенном аэропорту: футболисты в сложной ситуации

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Игроки сборной Нигерии не в состоянии добраться до матча Кубка Африки с командой Ливии. Они оказались заблокированы в заброшенном аэропорту Аль-Абрак, лишенные еды, воды и средств связи. Нигерийская сторона возлагает вину на Ливию за преднамеренное нарушение организационных мероприятий встречи. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: pxhere

Неподалеку от посадки в Бенгази самолет был срочно перенаправлен в заброшенный аэропорт Аль-Абрак. Чтобы добраться до нужного города, команде пришлось преодолевать несколько часов пути, но Ливия не обеспечила их транспортом. Более того, ближайшие отели отказались разместить нигерийских футболистов.

Капитан сборной Уильям Троост-Эконг открыто выразил свое недовольство, назвав ситуацию позорной, и заявил о своем нежелании играть с Ливией, которая целенаправленно создала для них неблагоприятные условия.

"Правительство Ливии отменило одобренную посадку в Бенгази без причины. Они заперли двери аэропорта и оставили нас без телефонной связи, еды и питья. Все ради своих игр разума", — написал он в соцсетях.

Тем не менее, представители Ливии озвучили свою версию событий. Они утверждают, что Нигерия первой применила задержку, оставив их в аэропорту на несколько часов несколько дней назад.

Нигерия, как предполагается, намерена бойкотировать данный матч из-за создания неприемлемых условий для своих игроков.

Уточнения

Кубок африканских наций (Кубок Африки) (фр. Coupe d'Afrique des nations, CAN, англ. Africa Cup of Nations) — главное соревнование национальных сборных, проходящее под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ).

