Российский футбольный клуб открыл вакансию таролога

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Казанский футбольный клуб "Сокол" разместил объявление о поиске таролога на популярном ресурсе по поиску работы hh. ru.

Фото: bloomberg by Saudi Press Agency

В вакансии от "Сокола" указано требование к кандидату — быть способным помочь команде настроиться на предстоящий финальный матч сезона, который состоится 18 октября в Нижнем Новгороде, и на игры следующего сезона.

Задачи для таролога включают индивидуальные консультации с игроками и тренерским составом, создание персональных прогнозов для каждого из футболистов, проведение сеансов для всего коллектива и участие в подготовке к матчам. Клуб обещает оплату труда специалиста на уровне от 300 тысяч рублей и перспективы профессионального роста.

"Сокол" занимает позицию в дивизионе Б Второй лиги. Ранее летом клуб объявил о своей продаже через сервис "Авито" из-за проблем с финансированием, предложив приобрести его за сумму 5,3 миллиона рублей.

Уточнения

Ка́рты таро́ — колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр. С конца XVIII века карты таро стали использоваться и для предсказания.

