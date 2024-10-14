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Определены лучшие игроки недели в КХЛ

1:17
Спорт

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков шестой недели регулярного чемпионата. Вратарь "Витязя" Дмитрий Шикин, защитник СКА Александр Никишин, форвард "Торпедо" Никита Артамонов и голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин получили эту почётную награду.

Никита Артамонов, выступающий за "Торпедо", провёл три матча на прошедшей неделе, в которых продемонстрировал впечатляющую результативность, забросив две шайбы и сделав три голевые передачи. Александр Никишин из СКА также показал отличные результаты, забив два гола и сделав две результативные передачи в трёх играх при показателе полезности "+1".

Вратарь "Витязя" Дмитрий Шикин сыграл ключевую роль в двух победах своей команды, отразив в среднем 94,7% бросков с коэффициентом надежности 1,98. А Дмитрий Гамзин из ЦСКА был признан лучшим новичком недели. Он оформил шатаут в матче против "Салавата Юлаева", отразив 94,9% бросков при коэффициенте надежности 1,44 в двух играх.

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

Дмитрий Михайлович Шикин (28 августа 1991, Электросталь) — российский хоккеист, вратарь. 

Никита Сергеевич Артамонов (род. 17 ноября 2005, Нижнекамск, Татарстан) — российский хоккеист, нападающий.

Дмитрий Вячеславович Гамзин (род. 8 апреля 2003, Москва) — российский хоккеист, вратарь.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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