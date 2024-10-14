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Тренер назвал упражнение для здоровья коленей

1:00
Спорт

Асана "дерево" в йоге признана одним из наилучших методов для поддержания коленных суставов в хорошем состоянии, поделилась фитнес-тренер Светлана Бутова, её слова приводит издание Men Today. Согласно ее утверждениям, данное упражнение помогает предотвратить деформацию костной ткани, а также способствует устранению ограничений в движении и болевых симптомов. Более того, эта позиция способствует оптимизации функционирования нервной системы и укреплению нижней части тела.

Тренер назвал упражнение для здоровья коленей
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, CC BY-SA 4.0

Для осуществления практики следует перенести вес на правую ногу, при этом слегка согнув левую в колене и опустив её на носок. Затем необходимо вывести левую ногу вбок и приподнять стопу, прислоняя ее к внутренней стороне бедра правой ноги. За тем следует возвести руки над головой, соединив ладони. Завершается упражнение опусканием рук до уровня груди.

Уточнения

А́са́на (санскр. आसन, IAST: āsana — поза, сидячая поза, место для сидения) — название определённого неподвижного положения тела в йоге, принимаемого на несколько секунд или минут с целью телесного и душевного оздоровления.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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