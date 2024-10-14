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Сергей Звягин о новых надеждах: комментарии по игре Рейнгардата, Спунера и переходе Леуки

1:46
Спорт

Тренер "Авангарда" Сергей Звягин высказался о выступлении нападающих Ильи Рейнгардата и Райана Спунера, а также о новом игроке команды — Павле Леуки, который ранее играл за "Омские Крылья". В преддверии матча с "Трактором" Звягин обсудил переход Леуки в основной состав. Его короткое интервью было опубликовано 14 октября на официальном YouTube-канале хоккейного клуба. Об этом сообщает gorod55.ru.

Сергей Звягин о новых надеждах: комментарии по игре Рейнгардата, Спунера и переходе Леуки
Фото: pxhere

"Он сегодня будет в составе, начнет тринадцатым нападающим. Если кто-то будет выпадать, он сразу пойдет. Физически сильный, неплохо играет на вбрасываниях. Хороший сезон у него в Высшей лиге, поэтому нужно поощрять, и нужна конкуренция", — рассказал наставник "ястребов".

Сергей Звягин также высказал свое мнение о выступлении Ильи Рейнгардта в первом звене и Райана Спунера во втором. Он отметил, что игра первого звена произвела положительное впечатление, особенно выделив активность Рейнгардта, который привнес много энергии и успешно работал с шайбой. Тренер выразил надежду на то, что их взаимодействие улучшится в следующем матче. Что касается Райана, то, по мнению Звягина, это как раз его естественная позиция.

Нападающий Павел Леука рассказал о настрое перед матчем.

"Ждал весь сезон. Конечно, волнение присутствует. Сказали, что ждут от меня игры хорошей. Я приехал бороться, помогать своей команде. Про свою игру скажу: работа, работа и еще раз работа. Не жалея себя, не жалея своих сил", — сообщил Леука.

Уточнения

«Авангард» — российский профессиональный хоккейный клуб из города Омска, выступающий в КХЛ. Чемпион РСФСР 1959 и 1973 годов. Чемпион России 2004 и 2021 годов. Обладатель Кубка Гагарина 2021 года.
 

«Омские Крылья» — российский профессиональный хоккейный клуб из города Омска. С 2021 года выступает в ВХЛ.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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