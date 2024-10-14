Фитнес-тренер рассказала, как выбрать обувь для фитнеса

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь дала рекомендации по выбору обуви, чтобы избежать травм и повысить эффективность тренировок, сообщается в "Спорт-Экспресс".

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

"Первое, на что стоит обратить внимание при выборе обуви, — это тип вашей тренировки. Если вы занимаетесь бегом, необходимо искать кроссовки с хорошей амортизацией и поддержкой. Для работы в зале или на групповых занятиях подойдут более легкие и гибкие модели, которые обеспечат хорошую устойчивость и дренаж влаги", — уточнила эксперт.

Елена также подчеркнула важность правильного размера обуви. По её словам, обувь не должна быть ни слишком тесной, ни слишком свободной. Важно, чтобы между пальцами и носком оставалось достаточно пространства, что предотвратит неприятные ощущения во время интенсивных тренировок.

Кроме того, Елена Соболь рекомендует выбирать обувь из дышащих материалов, чтобы ноги оставались сухими даже при самых интенсивных занятиях. Это помогает избежать появления мозолей и потертостей.

Фитнес-тренер также советует обратить внимание на амортизацию. Хорошая амортизация снижает нагрузку на стопы и суставы. Попробуйте немного постоять в обуви, поприседайте и оцените, как она реагирует. Если вы чувствуете дискомфорт, возможно, стоит поискать другую модель.

Таким образом, для правильного выбора обуви для занятий фитнесом важно учитывать тип тренировки, размер, материал и амортизацию.

Уточнения

Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train — «обучать, воспитывать») — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.

