Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктория Боня показала переписку с дочерью после публикации откровенных снимков
В NASA оценили влияние ядерного взрыва в космосе
Обзор лучших моделей Kia в ценовом диапазоне от 2,5 до 3 млн рублей
Правильная подготовка свеклы к зиме: шаг за шагом
Обладательница Оскара готовится к роли в чеховской Чайке
Маска для лица с куркумой и розовой водой от раздражения кожи
Ксения Собчак осудила Шамана за публикацию свидетельства о разводе: противное и липкое ощущение
Конструкторы из Ярославля разработали радиоуправляемую гусеничную платформу для эвакуации раненых
Ортопед Карданов: артроз может проявиться у молодых людей в четырёх случаях

Планка: больше, чем просто статическая поза

3:18
Спорт

Планка — упражнение, которое, на первый взгляд, кажется простым. Однако, не стоит недооценивать ее пользу. Эта статическая поза задействует множество мышечных групп, укрепляет тело, улучшает осанку и способствует общему оздоровлению.

Планка: больше, чем просто статическая поза
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Вот несколько ключевых преимуществ планки:

  • Укрепление мышц кора. Планка является одним из лучших упражнений для укрепления мышц живота, спины, ягодиц и бедер. Она заставляет работать все мышцы, которые стабилизируют ваше тело, делая ваш торс более сильным.
  • Улучшение осанки. Планка помогает исправить неправильную осанку, тренируя мышцы, отвечающие за выпрямление позвоночника. Сильный кор поддерживает правильное положение тела, делая вашу осанку более красивой и здоровой.
  • Снижение боли в спине. Сильные мышцы кора — это отличная профилактика болей в спине. Планка укрепляет мышцы, которые поддерживают позвоночник, уменьшая нагрузку на него и, следовательно, риск боли.
  • Улучшение баланса и координации. Планка требует от вас держать равновесие, что способствует развитию баланса и координации движений.
  • Увеличение силы и выносливости. Планка задействует мышцы всего тела, делая их более сильными и выносливыми.
  • Улучшение метаболизма. Планка, как и любые другие физические упражнения, стимулирует метаболизм, что способствует сжиганию калорий и снижению веса.
  • Укрепление мышц-стабилизаторов. Планка тренирует мелкие мышцы, которые отвечают за стабильность суставов. Это важно для предотвращения травм и улучшения общей подвижности.
  • Увеличение гибкости. Хоть планка и является статическим упражнением, она требует от вас удерживать определенную позу, что способствует увеличению гибкости позвоночника и улучшению пространственной ориентации.
  • Улучшение самочувствия. Регулярное выполнение планки помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение и повысить самооценку.

Советы для начинающих

  • Начните с коротких сессий. Если вы только начинаете, держите планку по 10-15 секунд за раз. Постепенно увеличивайте время до 30 секунд и более.
  • Не забывайте про технику. Важно следить за правильной техникой выполнения упражнения. Проверьте свою позу в зеркале и убедитесь, что ваше тело образует прямую линию от головы до пят.
  • Включите планку в свою ежедневную программу. Выполняйте планку несколько раз в день, включая ее в ваши тренировки или как независимое упражнение.
  • Будьте терпеливы. Результаты от планки будут заметны не сразу. Важно быть терпеливым и регулярно выполнять упражнение.

Планка — это несложное, но невероятно эффективное упражнение, которое может значительно улучшить ваше здоровье и самочувствие. Добавьте ее в свой ежедневный режим и почувствуйте на себе все ее преимущества.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
 

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Советы
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке Аудио 
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Еда и рецепты
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка Аудио 
Что нужно знать о хвойниках: от посадки до зимнего укрытия
Садоводство, цветоводство
Что нужно знать о хвойниках: от посадки до зимнего укрытия Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT Любовь Степушова Трибьют-шоу The BeatLove. Российские битлы усадили Джорджа Харрисона за фортепиано Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Последние материалы
Виктория Боня показала переписку с дочерью после публикации откровенных снимков
В NASA оценили влияние ядерного взрыва в космосе
Обзор лучших моделей Kia в ценовом диапазоне от 2,5 до 3 млн рублей
Правильная подготовка свеклы к зиме: шаг за шагом
Обладательница Оскара готовится к роли в чеховской Чайке
Планка: больше, чем просто статическая поза
Маска для лица с куркумой и розовой водой от раздражения кожи
Ксения Собчак осудила Шамана за публикацию свидетельства о разводе: противное и липкое ощущение
Конструкторы из Ярославля разработали радиоуправляемую гусеничную платформу для эвакуации раненых
Ортопед Карданов: артроз может проявиться у молодых людей в четырёх случаях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.