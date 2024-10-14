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Соболенко повторила историческое достижение Серены Уильямс

1:54
Спорт

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу на турнире серии "Мастерс" в Ухане, обыграв китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь в финальном матче. Об этом сообщает Газета.Ru.

Соболенко повторила историческое достижение Серены Уильямс
Фото: pxhere

Игра продолжалась 2 часа 41 минуту и завершилась с результатом 6:3, 5:7, 6:3 в пользу Соболенко. Она продемонстрировала впечатляющую игру, сделав семь эйсов, допуская при этом лишь одну двойную ошибку и успешно реализовав семь из двенадцати брейк-пойнтов. Чжэн, в свою очередь, зафиксировала пять подач навылет и восемь двойных ошибок, добыв пять брейков из 12 попыток.

Эта победа стала для Арины Соболенко третьей подряд на турнире в Ухане. Она уже выигрывала на этих кортах в 2018 и 2019 годах, после чего соревнования не проводились. Подобное достижение ранее было только у американки Серены Уильямс, которая трижды подряд побеждала на турнире в Майами в 2013, 2014 и 2015 годах.

12 октября американская теннисистка Кори Гауфф установила антирекорд по количеству двойных ошибок за сезон 2024, совершив 21 ошибку в матче против Соболенко.

В прошлом году белорусская теннисистка также сталкивалась с трудностями на подаче. В 2018 и 2019 годах она регулярно входила в топы по количеству двойных ошибок, а в 2020 и 2021 годах занимала первое место по этому показателю. Тем не менее, в поединке против Гауфф Соболенко допустила всего две ошибки на своей подаче.

Уточнения

Ари́на Серге́евна Соболе́нко (бел. Арына Сяргееўна Сабале́нка; род. 5 мая 1998, Минск) — белорусская теннисистка. Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде; победительница трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Сере́на Джаме́ка Уи́льямс (англ. Serena Jameka Williams, род. 26 сентября 1981, Сагино, штат Мичиган) — американская профессиональная теннисистка, младшая сестра Винус Уильямс.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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