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Победа над Джоковичем: Синнер делится мыслями о допинговом скандале

1:26
Спорт

Первый номер мирового рейтинга, итальянский теннисист Янник Синнер, выразил свои переживания по поводу текущей ситуации вокруг допингового расследования, которое может привести к его дисквалификации. Об этом сообщает Газета. Ru со ссылкой на "Чемпионат.com".

Победа над Джоковичем: Синнер делится мыслями о допинговом скандале
Фото: pxhere

"Знаете, люди думают, что, побеждая или добиваясь успеха, вы не испытываете никаких проблем, но это неправда. Я нахожусь в некомфортной ситуации, в которой не хотел быть. Приходится это принять", — заявил Синнер.

13 октября итальянский теннисист одержал победу на турнире серии "Мастерс" в Шанхае, обыграв в финале сербского игрока Новака Джоковича.

20 августа на официальном сайте Международной ассоциации по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) появилась информация о том, что Синнер смог избежать дисквалификации после двух положительных допинг-тестов, которые он прошел ранее. В организации отметили, что не нашли достаточных оснований для применения санкций к спортсмену.

28 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), указывая на нарушение антидопинговых норм со стороны Синнера, и требует отстранить его от соревнований на срок два года.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист. Считается лучшим игроком за всю историю тенниса.

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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