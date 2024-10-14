Футбольный клуб Сокол: таролог как секрет успеха

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Поиск таролога для казанского ФК "Сокол" обусловлен стремлением клуба применять разнообразные методы для достижения успеха на футбольном поле. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Клуб разместил вакансию таролога с целью помочь команде настроиться на важную игру и обеспечить положительный результат финального матча сезона 18 октября против "Пари НН" в Нижнем Новгороде, а также на предстоящие встречи нового сезона. За услуги специалиста клуб предлагает вознаграждение от 300 тыс. рублей.

"Мы считаем, что на пути к победе хороши любые способы, — сказал Сафин. — Мы уже делали натальную карту на нашего главного тренера, мы используем все способы, которые помогут нам добиться победы".

В "Соколе" не отказываются от идеи о том, что таролог может стать постоянным членом клуба.

"Можно и такой формат рассмотреть, главное качество, которое должно у него быть, — любовь к футболу. Будет ли он давать советы тренеру? Да, он и команда будут прислушиваться к такому специалисту. Мы уже получили порядка 20 откликов на вакансию", — отметил он.

Команда, которую возглавляет Евгений Варламов, бывший игрок сборной России, сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице группы 4 дивизиона Б Леон — Второй лиги.

Летом "Сокол" объявил о продаже клуба из-за прекращения финансирования от основного спонсора, но вскоре нашел нового инвестора.

Уточнения

«Со́кол» — российский футбольный клуб из Саратова, выступающий в Первой лиге. Обладатель золотых медалей Первой лиги в сезоне 2000.

