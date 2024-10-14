Фигурист Яблоков приостанавливает карьеру и переходит в тренерский состав

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Победитель юниорского чемпионата России 2022 года, фигурист Илья Яблоков, остановил свою карьеру, чтобы сосредоточиться на тренерской практике и участвовать в шоу-программах. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: pxhere

Фигурист из Санкт-Петербурга тренировался под руководством Виктории Буцаевой. В минувшем сезоне спортсмен, перенесший последствия травм, экспериментировал с танцами на льду, но в итоге принял решение вернуться к занятиям в группе Буцаевой в качестве одиночного исполнителя.

"Я приостановил карьеру, но продолжаю тренироваться, чтобы поддерживать форму для шоу, учу парные и танцевальные элементы. Буду все это совмещать с тренерской работой, — рассказал 21-летний Яблоков. — Принял такое решение, потому что просто устал от фигурного катания в качестве действующего фигуриста. Но что будет, условно, через год, я не знаю. Никто не знает".

Фигурист отметил, что фигурное катание стало важной частью его жизни, и он не собирается полностью от него отказываться. Однако он признался, что появилось много аспектов, которые его не радуют и не приносят удовольствие.

Уточнения

Викто́рия Евге́ньевна Волчко́ва (в замужестве Буцаева; род. 30 июля 1982, Ленинград) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы (1999—2002), бронзовый призёр финала Гран-при (2002/03).



Илья Олегович Яблоков (род. 29 сентября 2003, Санкт-Петербург) — российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Бронзовый призёр финала Кубка России (2020), чемпион России среди юниоров (2022). Мастер спорта России.



