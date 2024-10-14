Чемпионка мира Оксана Чусовитина о возвращении на Олимпийскую арену в 2028 году

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Оксана Чусовитина, чемпионка мира 1991 года в составе сборной СССР по спортивной гимнастике и представляющая сейчас Узбекистан, стремится квалифицироваться для участия в Олимпийских играх, которые состоятся летом 2028 года в Лос-Анджелесе. При этом спортсменка осознает, что итоговый результат будет во многом зависеть от её физической формы. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

Фото: commons.wikimedia by Анвар Ильясов

В свои 49 лет Чусовитина уже восемь раз участвовала в Олимпийских играх. Ей удалось завоевать золото Олимпиады 1992 года в составе Объединённой команды и серебряную медаль в опорном прыжке на Играх 2008 года. Также она трижды становилась чемпионкой мира. Спортсменке не удалось квалифицироваться на Олимпиаду-2024 из-за травмы, полученной незадолго до ключевого квалификационного турнира.

"До следующей Олимпиады еще очень много времени, поэтому я не хочу ничего загадывать, будем смотреть по ситуации. Да, я нацелена на Лос-Анджелес, хорошо туда прицелилась, но нужно учитывать и мое физическое состояние. Если я почувствую, что мне стало тяжело заниматься гимнастикой, то, конечно, сразу завершу карьеру, но пока со мной все нормально, поэтому буду продолжать тренироваться и выступать", — отметила Чусовитина.

13 октября Чусовитина на соревнованиях в Новосибирске заняла первое место в опорном прыжке.

"Этот турнир был для меня первым стартом после длительного перерыва, вызванного травмой, и я не ставила задачи занять в Новосибирске какое-то конкретное место. Мне нужно было понять, на что я способна после большой паузы", — сказала спортсменка.

Уточнения

Окса́на Алекса́ндровна Чусови́тина (род. 19 июня 1975, Бухара) — гимнастка, на протяжении карьеры выступавшая за СССР, Узбекистан и Германию, олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр.



Летние Олимпийские игры 2028 (англ. 2028 Summer Olympics, фр. Jeux olympiques d'été de 2028, официальное название XXXIV летние Олимпийские игры) — 34-е по счёту летние Олимпийские игры, которые планируется провести летом 2028 года в Лос-Анджелесе.



