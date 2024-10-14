Рублёв уступает позиции: выпал из топ-6 рейтинга лучших теннисистов

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Российский теннисист Андрей Рублёв утратил одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), согласно информации, опубликованной на официальном веб-сайте организации. Об этом сообщила Газета.Ru.

Фото: wikipedia.org by aarublevnews

Спортсмен переместился с шестой позиции на седьмую. 5 октября Рублёв потерпел поражение от чешского теннисиста Якуба Меншика, занимающего 65-е место в мировом рейтинге, во втором круге турнира "Мастерс" в Шанхае. Матч, который длился 2 часа и 30 минут, завершился со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 3:6.

Рублёв выполнил 14 эйсов, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Меншик также сделал 14 эйсов, но допустил только две двойные ошибки и использовал 7 из 19 возможностей для брейка.

Наивысшую позицию среди российских теннисистов в рейтинге ATP сохраняет Даниил Медведев, занимающий пятое место. Карен Хачанов также опустился на одну строчку вниз и теперь находится на 26-й позиции.

Рейтинг ATP возглавляет итальянец Янник Синнер, который стал победителем турнира "Мастерс" в Шанхае. На втором месте находится испанец Карлос Алькарас, а тройку лучших завершает немец Александр Зверев. Четвертую позицию занимает серб Новак Джокович.

Уточнения

Андре́й Андре́евич Рублёв (род. 20 октября 1997, Москва) — российский теннисист. Олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 20 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде).



Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021).



Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист. Считается лучшим игроком за всю историю тенниса.

