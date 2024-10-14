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Кенийская бегунья Чепнгетич ставит новый мировой рекорд в марафоне

Спорт

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич одержала победу на Чикагском марафоне, установив новый мировой рекорд. Она завершила забег за 2 часа 9 минут и 57 секунд. Об этом сообщает ТАСС.

Кенийская бегунья Чепнгетич ставит новый мировой рекорд в марафоне
Фото: commons.wikimedia by Martineric

Ранее этот рекорд принадлежал эфиопской спортсменке Тигист Ассефе, которая в 2023 году зафиксировала время 2 часа 11 минут и 52 секунды на Берлинском марафоне. Второе место на марафоне в Чикаго заняла эфиопка Сутуме Кебеде, отставшая на 7 минут и 36 секунд, а третьей финишировала кенийка Ирин Чептаи с отставанием в 7 минут и 56 секунд.

Рут Чепнгетич, которой исполнилось 30 лет, является чемпионкой мира по марафону 2019 года и ранее также побеждала на Чикагском марафоне в 2022 году.

Марафон в Чикаго проводится с 1977 года, он входит в престижную серию World Marathon Majors наряду с забегами в Токио, Бостоне, Лондоне, Берлине и Нью-Йорке. Дистанция забега составляет 42 195 метров.

 

Уточнения

Рут Чепнгетич (род. 8 августа 1994, Рифт-Валли) — кенийская легкоатлетка, специализирующаяся в марафонском беге. Чемпионка мира 2019 года.
 

Чика́гский марафон (англ. Chicago Marathon, полное название — Bank of America Chicago Marathon) — марафон в Чикаго, США. Являлся одним из организаторов и старейших членов AIMS.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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